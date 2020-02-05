Тим назвал Медведева претендентом на титул на турнирах «Большого шлема»

Четвёртая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим, трижды проигравший в финалах турниров «Большого шлема», рассказал, как относится к своим результатам. На прошедшем Открытом чемпионате Австралии уроженец Винер-Нойштадта в поединке за титул уступил действующему чемпиону сербу Новак Джоковичу со счётом 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6.



«Энди Маррей проиграл четыре финала на турнирах „Большого шлема“ перед тем, как выиграл три и стал первой ракеткой мира. Я беру с него пример. Но я также могу и проиграть два следующих финала. Надаль будет в отличной форме на грунте, Джокович — лучший на харде, а Федерер всё ещё может победить на Уимблдоне.

Помимо них, претендентами на титул на мэйджорах я считаю Александра Зверева, Стефаноса Циципаса и Даниила Медведева", — приводит слова Тима Kurier.