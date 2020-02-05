Тим: если всё будет нормально, я смогу обойти Федерера

Четвёртая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим предположил, что ему удастся обойти швейцарца Роджера Федерера в рейтинге ATP и занять третью строчку.

«Если всё будет нормально, я смогу обойти Федерера, потому что ему нужно защитить много очков. Моя главная цель — играть на таком же уровне, как в Австралии. Это автоматически скажется на рейтинге», — приводит слова Тима Tennis Head.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии уроженец Винер-Нойштадта дошёл до финала, где проиграл действующему чемпиону сербу Новак Джоковичу со счётом 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6. По итогам турнира Новак стал первой ракеткой мира.

За карьеру 26-летний австриец выиграл 16 турниров ATP в одиночном разряде.

Джокович стал первой ракеткой мира, Медведев опустился на пятую строчку