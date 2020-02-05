Тим: если всё будет нормально, я смогу обойти Федерера
Четвёртая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим предположил, что ему удастся обойти швейцарца Роджера Федерера в рейтинге ATP и занять третью строчку.
«Если всё будет нормально, я смогу обойти Федерера, потому что ему нужно защитить много очков. Моя главная цель — играть на таком же уровне, как в Австралии. Это автоматически скажется на рейтинге», — приводит слова Тима Tennis Head.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии уроженец Винер-Нойштадта дошёл до финала, где проиграл действующему чемпиону сербу Новак Джоковичу со счётом 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6. По итогам турнира Новак стал первой ракеткой мира.
За карьеру 26-летний австриец выиграл 16 турниров ATP в одиночном разряде.
Джокович стал первой ракеткой мира, Медведев опустился на пятую строчку
Тим поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке ATP. Рублёв и Медведев — в топ-10
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
10:29
-
09:57
-
09:44
-
09:25
- 4 февраля 2020
-
23:40
-
21:53
-
17:58
-
17:29
-
17:22
-
15:51
-
15:44
-
14:50
-
14:10
-
12:52
-
11:42
-
11:28
-
10:32
-
09:57
-
09:32
-
09:28
-
01:02
-
00:38
- 3 февраля 2020
-
23:20
-
20:56
-
20:19
-
19:13
-
17:23
-
16:43
-
15:51
-
15:12
-
14:19
-
13:51
-
13:24
-
12:35
-
12:09
Партнерский контент