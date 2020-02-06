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Надаль: надеюсь выступить на Олимпиаде-2020 в Токио

Надаль: надеюсь выступить на Олимпиаде-2020 в Токио
Теннис / Олимпиада 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил возможность выступления на Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.

«Впереди большая часть сезона. Для меня это тяжёлый год, потому что между этим и прошлогодним сезонами был совсем небольшой перерыв. Нужно всё взвесить, изучить календарь и принять решение. Олимпийские игры всегда являются важной датой, это главное спортивное событие в мире, на котором я надеюсь выступить. До Игр есть ещё несколько месяцев, однако на Олимпиаде всегда необходимо прикладывать максимум усилий. Я сделаю всё возможное, и мы посмотрим, что из этого выйдет», – цитирует Надаля Marca.

Рафаэль Надаль является обладателем золотой медали Олимпийских игр—2008 в одиночном разряде, а также золотым медалистом Олимпиады-2016 в парном разряде.

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