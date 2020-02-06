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Чемпионка Australian Open в миксте дисквалифицирована за допинг

Чемпионка Australian Open в миксте дисквалифицирована за допинг
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Эбигейл Спирс дисквалифицирована на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщает AP. Положительным оказался допинг-тест, который 38-летняя спортсменка сдала 31 августа 2019 года на Открытом чемпионате США.

В допинг-пробе были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. 28 октября Спирс официально предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил. Действие отстранения вступило в силу с 7 ноября.

В Международной теннисной федерации приняли к сведению объяснения Эбигейл о том, что приём препаратов не был связан с её спортивной деятельностью, но её вина была признана «большой». Срок дисквалификации завершится 6 сентября 2021 года.

Спирс — победительнциа 21 турнира WTA в парном разряде, многократная полуфиналистка турниров «Большого шлема», чемпионка Australian Open 2017 года в миксте.

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