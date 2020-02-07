Надаль рассказал об отношениях между игроками «Большой тройки»

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, как с годами менялось восприятие соперничества между ведущими игроками мира.
«Когда ты моложе, то воспринимаешь соперничество жёстче. Когда становишься старше, то мечта о победе и титулах остаётся такой же, но, к счастью, отношения между нами остаются хорошими — с Новаком, Роджером и Энди. Раньше наше соперничество было более „живым“, если можно так сказать.
Теперь оно не кажется таким, учитывая вещи, которые мы делаем вместе. Новак был со мной в Казахстане в конце года, мы провели выставочный матч для моего фонда. Я был в Милане два года назад и сыграл для него. Теперь я встречусь с Роджером для его фонда в ЮАР. Федерер был на открытии моей академии в Манакоре. Правда в том, что мы понимаем, как важно помогать друг другу. Сохранение хороших отношений также помогает нашему виду спорта. Мы продвигаем ценности, которые оказывают позитивное влияние на молодое поколение", — цитирует Надаля EFE.
- 7 февраля 2020
-
10:01
-
09:13
-
00:36
- 6 февраля 2020
-
22:49
-
21:58
-
20:22
-
19:35
-
15:41
-
15:26
-
14:15
-
14:04
-
13:17
-
11:58
-
11:35
-
11:13
-
10:26
-
10:19
-
09:34
-
09:21
-
00:23
- 5 февраля 2020
-
21:38
-
19:05
-
18:37
-
16:04
-
15:57
-
15:11
-
14:10
-
13:06
-
12:47
-
12:41
-
11:43
-
11:00
-
10:29
-
09:57
-
09:44