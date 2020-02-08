Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кенин и Серена Уильямс одержали победы на Кубке Федерации, США обыгрывает Латвию — 2-0

Кенин и Серена Уильямс одержали победы на Кубке Федерации, США обыгрывает Латвию — 2-0
Теннис / Кубок Федерации 0

Сборная США в стартовых матчах квалификации Кубка Федерации одержала две победы над командой Латвии.

В первой встрече Софья Кенин за 1 час 9 минут обыграла Анастасию Севастову со счётом 6:2, 6:2.

Во втором поединке Серена Уильямс на двух тай-брейках взяла верх над Еленой Остапенко — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

В активе 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» 5 эйсов, 5 ошибок на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из четырёх. Остапенко 7 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и сделала 2 брейка.

Победитель встречи США — Латвия получит право выступить на финальном этапе соревнований, который пройдёт с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия). Сборная России в квалификации играет с командой Румынии.

Кубок Федерации. Мировая группа. Квалификация
08 февраля 2020, суббота. 08:00 МСК
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Кубок Федерации. Мировая группа. Квалификация
08 февраля 2020, суббота. 06:30 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020