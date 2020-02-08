Кенин и Серена Уильямс одержали победы на Кубке Федерации, США обыгрывает Латвию — 2-0

Сборная США в стартовых матчах квалификации Кубка Федерации одержала две победы над командой Латвии.

В первой встрече Софья Кенин за 1 час 9 минут обыграла Анастасию Севастову со счётом 6:2, 6:2.

Во втором поединке Серена Уильямс на двух тай-брейках взяла верх над Еленой Остапенко — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

В активе 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» 5 эйсов, 5 ошибок на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из четырёх. Остапенко 7 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и сделала 2 брейка.

Победитель встречи США — Латвия получит право выступить на финальном этапе соревнований, который пройдёт с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия). Сборная России в квалификации играет с командой Румынии.