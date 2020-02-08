Богдан: игра с Кудерметовой была лучшей в жизни

Румынская теннисистка Ана Богдан прокомментировала победу в квалификационном матче Кубка Федерации с россиянкой Вероникой Кудерметовой со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1.
«Это лучшая моя игра в жизни. Этот день никогда не забуду. Для меня вдохновением стала Симона Халеп. Потрясающий боец, на Кубке Федерации она всегда сражалась за каждое очко. Это то, что я попыталась повторить. Надеюсь, заставила её гордиться мною!
Не размышляла о роли лидера в команде или о давлении. Зрители дали мне потрясающую энергию. Я была накачана ею. Это можно было почувствовать в каждом розыгрыше, особенно в третьем сете.
До этого дня у меня в карьере были очень хорошие матчи, но играть за Румынию дома и победить — действительно особенное чувство. Я влюбилась в эти ощущения", — приводит слова Богдан сайт Кубка Федерации.
Теннисисткам предстоит провести ещё три поединка: Кудерметова встретится с Еленой-Габриэлой Русе, Екатерина Александрова — с Богдан, а Анна Блинкова и Анна Калинская сыграют с парой Иоаны-Ралуки Олару и Ирины Бары.
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