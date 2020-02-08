Остапенко: проиграть Серене Уильямс — это нормально
Латвийская теннисистка Елена Остапенко подвела итоги матча квалификации Кубка Федерации с американкой Сереной Уильямс. Остапенко проиграла в двух сетах со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (3:7).
«Было непросто. Думаю, в решающих эпизодах я могла бы сыграть лучше. В целом, считаю, провела хороший матч. Проиграть Серене — это нормально, ведь она великий игрок», — приводит слова Остапенко официальный сайт турнира.
Сегодня, 8 февраля, Софья Кенин победила Анастасию Севастову — 6:2, 6:2. США ведёт в матче с Латвией со счётом 2-0.
Победитель встречи США — Латвия получит право выступить на финальном этапе соревнований, который пройдёт с 14 по 19 апреля в Будапеште (Венгрия). Сборная России в квалификации играет с командой Румынии.
С. Уильямс оценила свою игру в матче с Остапенко на Кубке Федерации
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