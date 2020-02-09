Кенин стала лучшей теннисисткой января, Онс Жабер – «Прорыв месяца»

По итогам голосования, проведённого на официальном сайте WTA, американка Софья Кенин стала лучшей теннисисткой января, а тунисская теннисистка Онс Жабер победила в номинации «Прорыв месяца».
21-летняя Кенин одержала победу на Australian Open 2020. Для американки эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». В обновлённом рейтинге WTA Кенин расположилась на седьмой строчке.
За победу в номинации Кенин боролась с испанкой Гарбинье Мугурусой, австралийкой Эшли Барти и чешкой Каролиной Плишковой.
Для Онс Жабер AO-2020 стал первым турниром «Большого шлема», на котором спортсменка дошла до четвертьфинальной стадии. В обновлённом рейтинге тунисская теннисистка расположилась на рекордной для себя 45-й строчке.
На звание «Прорыв месяца» были также номинированы российская теннисистка Екатерина Александрова, украинка Даяна Ястремская и эстонка Анетт Контавейт.
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