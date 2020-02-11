Надаль — второй игрок в истории, проведший 600 недель в топ-3 рейтинга ATP
19-кратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал вторым игроком в истории, проведшим 600 недель в топ-3 рейтинга ATP, сообщает Tennis Head. На первом месте — представитель Швейцарии Роджер Федерер (748 недель). Первая ракетка мира серб Новак Джокович (569) в этом списке идёт четвёртым.
Теннисисты, проведшие больше всего недель в топ-3 рейтинга ATP
1. Роджер Федерер — 748.
2. Рафаэль Надаль — 600.
3. Джимми Коннорс — 591.
4. Новак Джокович — 569.
5. Иван Лендл — 499.
6. Пит Сампрас — 457.
7. Джон Макинрой — 374.
8. Стефан Эдберг — 342.
9. Бьорн Борг — 303.
10. Андре Агасси — 264.
Федерер за карьеру выиграл 20 титулов на турнирах «Большого шлема», Джокович — 17.
Надаль рассказал об отношениях между игроками «Большой тройки»
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