«Томич опустился ещё ниже». Бернарда призывают уйти из тенниса после поражения за 39 минут

Австралийский теннисист Бернард Томич, неоднократно оказывавшийся в центре скандалов, вновь привлёк к себе внимание. В квалификации турнира в Нью-Йорке он проиграл японцу Го Соеде со счётом 2:6, 1:6. Встреча продолжалась всего 39 минут и 22 секунды.
Томич выиграл всего 5 очков на подаче соперника и совершил 4 двойные ошибки. Примечательно, что это не самое быстрое поражение Бернарда. В 2014 году он проиграл финну Яркко Ниеминену за 28 минут.
Болельщики в соцсетях выразили недовольство отношением Томича к игре:
«Как можно проиграть так быстро, будучи профессионалом?»
«Томич — это абсолютный позор. Зачем этот парень вообще выходит на матчи?»
«Высокомерие вредит ему. Время повесить ракетку на гвоздь и завершить карьеру».
Портал Yahoo Sports Australia в статье об этом матче написал: «Томич опустился ещё ниже, потерпев исторически быстрое поражение».
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