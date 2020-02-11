«Томич опустился ещё ниже». Бернарда призывают уйти из тенниса после поражения за 39 минут

Австралийский теннисист Бернард Томич, неоднократно оказывавшийся в центре скандалов, вновь привлёк к себе внимание. В квалификации турнира в Нью-Йорке он проиграл японцу Го Соеде со счётом 2:6, 1:6. Встреча продолжалась всего 39 минут и 22 секунды.

Томич выиграл всего 5 очков на подаче соперника и совершил 4 двойные ошибки. Примечательно, что это не самое быстрое поражение Бернарда. В 2014 году он проиграл финну Яркко Ниеминену за 28 минут.

Болельщики в соцсетях выразили недовольство отношением Томича к игре:

«Как можно проиграть так быстро, будучи профессионалом?»

«Томич — это абсолютный позор. Зачем этот парень вообще выходит на матчи?»

«Высокомерие вредит ему. Время повесить ракетку на гвоздь и завершить карьеру».

Портал Yahoo Sports Australia в статье об этом матче написал: «Томич опустился ещё ниже, потерпев исторически быстрое поражение».