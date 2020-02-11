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Стали известны возможные соперники сборной России на финальном этапе Кубка Федерации

Стали известны возможные соперники сборной России на финальном этапе Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации 0

11 февраля в Будапеште (Венгрия) пройдёт жеребьёвка финальной части Кубка Федерации, которую с 14 по 19 апреля примет венгерская столица. Об этом сообщили на официальном сайте Федерации тенниса России. Жеребьёвка начнётся в 20:30 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Кубка Федерации.

Всего в финальном этапе турнира примут участие 12 команд, восемь из которых прошли отбор через квалификационные матчи (Россия, США, Беларусь, Германия, Испания, Словакция, Швейцария, Бельгия). 12 команд будет разделены на 4 группы по три команды в каждой. Победитель каждой из групп выйдет в полуфинал.

Теннис. Кубок Федерации. Финальный турнир. Жеребьёвка
Первая корзина: Франция, Австралия, США, Чехия.
Вторая корзина: Беларусь, Германия, Россия, Испания.
Третья корзина: Словакия, Швейцария, Бельгия, Венгрия.

Сборная России обеспечила себе выход в финальную часть турнира, обыграв в квалификации сборную Румынии со счётом 3-2.

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