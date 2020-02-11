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Дзюба сравнил Касаткину с Надалем. Она ответила

Дзюба сравнил Касаткину с Надалем. Она ответила
Теннис / WTA 0

Игроки санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба и Михаил Кержаков сыграли в футбол на корте St. Petersburg Ladies Trophy с теннисистками Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.

«Я был приятно удивлён, девочки фантастически играют. Даже лучше, чем я в теннис, наверное. Я бы с ними и в теннис сразился. Даша действовала как Надаль, покрывала весь корт. Великолепно играла. Надеюсь, мы с ней ещё сыграем в паре», — приводит слова Дзюбы сайт «Матч ТВ».

«Мне очень понравилось. Спасибо Артёму, но не за матч, а за то, что сравнил меня с Надалем, а не с Джоковичем, например. Я единственная в нашей команде без замен отыграла, кстати», — сказала Касаткина.

Сегодня, 11 февраля Дарья в первом круге турнира в Санкт-Петербурге сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой. Кузнецова встретится с американкой Дженнифер Брэйди.

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