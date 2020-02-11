Кудерметова: Путинцева обводила меня короткими мячами, у неё это отлично получалось

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 7:5 в матче первого круга турнира в Санкт-Петербурге с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

«Безумно тяжёлый матч. Не могу сказать, за счёт чего конкретно переломила ход встречи. Старалась просто работать и бороться за каждый мяч. Очень рада, что победила.

Всегда есть над чем работать, но сегодня казалось, что я медленно доходила до сетки и Юлия этим пользовалась. Она обводила меня короткими мячами, хорошо чувствовала ритм. Она отлично владеет этим компонентом игры.

После нескольких лет пребывания в топ-50 получаешь опыт выступления на подобных значимых турнирах. Понимаешь, что необходимо делать, как подводить себя к матчам. Прошлый год я закончила в топ-40, поэтому уже много ожиданий и требований к себе", — приводит слова Кудерметовой официальный сайт турнира.