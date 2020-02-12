Рублёв прокомментировал победу над Басилашвили в Роттердаме
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Роттердаме (Нидерланды). На старте соревнований он обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили со счётом 6:2, 6:3.
«У нас уже случались непростые сражения в прошлом, поэтому я знал, что мне придётся нелегко. Я очень рад, что прошёл дальше», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира в «Твиттере».
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Рублёв поспорит с Александром Бубликом из Казахстана, который победил француза Грегуара Баррера со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.
Действующим чемпионом этих соревнований является француз Гаэль Монфис. В прошлогоднем финале он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:3, 1:6, 6:2.
Рублёв за 55 минут обыграл Басилашвили на старте турнира в Роттердаме
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