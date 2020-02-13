Хачанов — человеку, оскорбившему его семью: подойти ко мне и скажи в лицо

Российский теннисист Карен Хачанов после поражения в матче второго круга турнира в Роттердаме (Нидерланды) с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом со счётом 6:4, 3:6, 4:6 получил ряд неприятных сообщений в своём «инстаграме».

Третья ракетка России опубликовал скриншот, на котором видно, что один из пользователей написал много оскорбительных сообщений в адрес Карена и его семьи. В частности, там были следующие сообщения: «Ты заслуживаешь получить ужасную травму и больше никогда не играть», «надеюсь, твоя жена и сын в аду».

«Вот, что получаешь после матча. Это уже становится смешным. Подойти ко мне и скажи в лицо. Тогда посмотрим, что с тобой случится», — прокомментировал ситуацию Хачанов в «инстаграм-сторис».

Хачанов проиграл Эвансу во втором круге турнира в Роттердаме