Жена Джоковича рассказала, почему не использует макияж

Елена Джокович, жена 17-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, призналась, что ей нелегко справляться с повышенным вниманием к их семье.

«Когда ты молода, то внимание других не доставляет дискомфорта. Это не тревожит тебя в связи с возможными трудностями. Мы смотрим на публичных людей и думаем, что это нормально. Но со временем тебе начинает не хватать приватности, чтобы делать то, что хочешь, в любой ситуации. Я стараюсь противостоять этому и всегда быть собой.

Меня критикуют: «почему она не использует макияж?», «почему она не ходит на высоких каблуках?». Но я решила, что между тем, что я люблю, и чего от меня ждёт публика, я выбираю — не разочаровывать саму себя.



Как жена известного спортсмена, я понимаю, что могу быть интересна таблоидам. Поэтому я стараюсь не давать им повода писать обо мне", — цитирует Елену Джокович Vesti-Online.

Новак и Елена поженились в 2014 году. У них двое детей.