Украинка Свитолина неожиданно проиграла 84-й ракетке мира в Хуахине
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под первым номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Японии Нао Хибино (8) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.
Четвёртая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы, занимающей 84-ю строчку в рейтинге WTA, 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Хибино поспорит с победительницей поединка Ван Цян (Китай, 3) — Леони Кюнг (Швейцария, Q). Турнир завершится послезавтра, 16 февраля.
В 2019 году чемпионкой соревнований в Хуахине стала украинка Даяна Ястремская.
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