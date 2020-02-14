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Украинка Свитолина неожиданно проиграла 84-й ракетке мира в Хуахине

Украинка Свитолина неожиданно проиграла 84-й ракетке мира в Хуахине
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Хуахине (Таиланд) под первым номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв представительнице Японии Нао Хибино (8) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Четвёртая ракетка мира дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. На счету её соперницы, занимающей 84-ю строчку в рейтинге WTA, 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Хибино поспорит с победительницей поединка Ван Цян (Китай, 3) — Леони Кюнг (Швейцария, Q). Турнир завершится послезавтра, 16 февраля.

В 2019 году чемпионкой соревнований в Хуахине стала украинка Даяна Ястремская.

Хуахин. 1/4 финала
14 февраля 2020, пятница. 12:30 МСК
Элина Свитолина
4
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Нао Хибино
84
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
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