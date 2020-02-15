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36-летняя Клейстерс вернётся в тур после восьмилетней паузы матчем с 8-й ракеткой мира

36-летняя Клейстерс вернётся в тур после восьмилетней паузы матчем с 8-й ракеткой мира
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка основной сетки соревнований категории Premier в Дубае (ОАЭ). Турнир будет проходить с 17 по 22 февраля.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова начнёт выступления в Дубае матчем с четвёртой сеяной, швейцаркой Белиндой Бенчич, которая является действующей чемпионкой соревнований.

Действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии Софья Кенин из США сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая на этой неделе пробилась в свой третий финал в сезоне.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом раунде постарается взять реванш у Гарбинье Мугурусы из Испании. Напомним, уроженка Венесуэлы обыграла украинку на Australian Open — 2020.

Свой первый официальный матч после восьмилетней паузы проведёт в Дубае титулованная бельгийка Ким Клейстерс. Её соперницей станет восьмая ракетка мира, нидерландка Кики Бертенс. Голландка, в свою очередь, завтра сыграет в финальном матче St. Petersburg Ladies Trophy.

Клейстерс возвращается и покажет Серене, как выигрывать «Шлемы», будучи мамой
Ким сумела трижды победить на мэйджорах после рождения дочки. Спустя семь лет она снова выйдет на корт, родив уже трёх детей.
36-летняя Клейстерс провела первую тренировку в Дубае. Она не выступала с 2012 года
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