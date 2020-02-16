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Монфис и Оже-Альяссим разыграют трофей в Роттердаме. Француз близок к защите титула

Монфис и Оже-Альяссим разыграют трофей в Роттердаме. Француз близок к защите титула
Теннис / ATP 0

На соревнованиях категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) определились участники финального матча. За главный трофей соревнований поспорят 19-летний канадец Феликс Оже-Альяссим и 33-летний представитель Франции Гаэль Монфис.

Оже-Альяссим в полуфинальной встрече обыграл Пабло Карреньо-Бусту из Испании — 7:6 (7:2), 6:4. Матч продлился 1 час 51 минуту. Канадский теннисист стал самым юным финалистом соревнований в Роттердаме (19 лет и 192 дня).

Во втором полуфинале турнира встретились Гаэль Монфис и Филип Краинович из Сербии. Победу одержал более опытный француз — 6:4, 7:6 (7:5).

Действующим победителем соревнований является сам Монфис, который в прошлогоднем финале переиграл швейцарца Стэна Вавринку.

Роттердам. 1/2 финала
15 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Пабло Карреньо-Буста
30
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4  
7 7 		6  
         
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Роттердам. 1/2 финала
15 февраля 2020, суббота. 21:40 МСК
Филип Краинович
39
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5  
6 		7 7  
         
Гаэль Монфис
9
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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