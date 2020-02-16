Монфис и Оже-Альяссим разыграют трофей в Роттердаме. Француз близок к защите титула

На соревнованиях категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды) определились участники финального матча. За главный трофей соревнований поспорят 19-летний канадец Феликс Оже-Альяссим и 33-летний представитель Франции Гаэль Монфис.



Оже-Альяссим в полуфинальной встрече обыграл Пабло Карреньо-Бусту из Испании — 7:6 (7:2), 6:4. Матч продлился 1 час 51 минуту. Канадский теннисист стал самым юным финалистом соревнований в Роттердаме (19 лет и 192 дня).



Во втором полуфинале турнира встретились Гаэль Монфис и Филип Краинович из Сербии. Победу одержал более опытный француз — 6:4, 7:6 (7:5).



Действующим победителем соревнований является сам Монфис, который в прошлогоднем финале переиграл швейцарца Стэна Вавринку.