Александрова — после поражения от Бертенс: в финале поставлю на Рыбакину

Первая ракетка России Екатерина Александрова прокомментировала своё поражение в полуфинальном матче St. Petersburg Ladies Trophy. В затяжном матче она уступила восьмой ракетке мира из Нидерландов Кики Бертенс — 1:6, 6:4, 1:6.



В целом не задались начала первого и третьего сетов. Отсутствие подачи и ошибки сделали свое дело. Наверстать упущенное было уже трудно.



Тяжело верить в победу, когда ты проигрываешь 0/5 в третьем сете. Были разные случаи, иногда можно отыграться. Но просто в третьем сете не сложилось начало, и с каждым геймом ошибок становилось всё больше. Этот факт меня расстроил, и тяжело было справляться с этим.



Конечно, я устала, но не настолько, чтобы валиться с ног. Матч был эмоциональный. Когда ничего не получается, ты мог бы зацепиться, но словно делаешь все, чтобы проиграть, допускаешь ошибки. Это сильно расстраивало. Но это только начало сезона, еще будет много матчей и возможностей.



В целом неделя получилась удачной. Обидно, что проиграла сегодня, но нужно работать дальше.



В финале поставлю, наверное, на Рыбакину. Она сейчас так хорошо играет. Мне кажется, если кто и может справиться с Бертенс, так это она», — цитирует Александрову официальный сайт турнира.

Бертенс извинилась за победу над тремя россиянками в ходе St. Petersburg Ladies Trophy