Хачанов проиграл Бедене в первом круге турнира в Марселе
Российский теннисист Карен Хачанов не смог преодолеть барьер первого круга турнира в Марселе. В стартовом матче соревнований россиянин проиграл представителю Словении Аляжу Бедене со счётом 6:4. 4:6, 5:7.
Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты.
Счёт в личных противостояниях стал 3:1 в пользу Хачанова.
В следующем круге Бедене сыграет с французом Жиль Симоном, который в своём матче первого круга обыграл соотечественника Гарола Майо.
Соревнования на юге Франции проходят с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 769 670. Действующим чемпионом соревнований в Марселе является Стефанос Циципас. В прошлом году в финале он обыграл казахстанца Михаила Кукушкина — 7:5, 7:6.
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