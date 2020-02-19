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Хачанов проиграл Бедене в первом круге турнира в Марселе

Хачанов проиграл Бедене в первом круге турнира в Марселе
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов не смог преодолеть барьер первого круга турнира в Марселе. В стартовом матче соревнований россиянин проиграл представителю Словении Аляжу Бедене со счётом 6:4. 4:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты.

Счёт в личных противостояниях стал 3:1 в пользу Хачанова.

В следующем круге Бедене сыграет с французом Жиль Симоном, который в своём матче первого круга обыграл соотечественника Гарола Майо.

Соревнования на юге Франции проходят с 17 по 23 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет € 769 670. Действующим чемпионом соревнований в Марселе является Стефанос Циципас. В прошлом году в финале он обыграл казахстанца Михаила Кукушкина — 7:5, 7:6.

Марсель. 1-й круг
18 февраля 2020, вторник. 23:40 МСК
Аляж Бедене
47
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		4 5
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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