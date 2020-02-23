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Халеп — после победы над Рыбакиной: уже скоро мы увидим Елену в топ-10 рейтинга WTA

Халеп — после победы над Рыбакиной: уже скоро мы увидим Елену в топ-10 рейтинга WTA
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу в финальном матче соревнований категории Premier в Дубае (ОАЭ). 28-летняя уроженка Констанцы обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

«Круто, что я смогла победить в таком потрясающем матче. Рыбакина боролась до самого конца и не отдавала просто так ни одного розыгрыша. Особенно непросто мне было с точки зрения психологии — давление было очень высоким. Как бы то ни было, я хотела победить и боролась до самого конца.

Рыбакина здорово играет, у неё мощная подача. Елена — высокая теннисистка, поэтому обладает мощью, однако при этом достаточно резво передвигается по корту. Думаю, уже совсем скоро мы увидим её в топ-10 рейтинга АТР. Она здорово пробивает по длине — мячи после её ударов отскакивают от корта не слишком высоко, поэтому отвечать на них не так просто», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.

Для Симоны этот трофей стал 20-м в карьере. Лишь шесть действующих теннисисток могут похвастаться подобным достижением.

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2020, суббота. 18:15 МСК
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		3 6 5
         
Елена Рыбакина
19
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Халеп на решающем тай-брейке обыграла Рыбакину в финале престижного турнира в Дубае
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