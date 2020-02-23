«Надо уничтожить грунтовых крыс». Кирьос возмутился появлением нового грунтового турнира

Австралийский теннисист Ник Кирьос, регулярно критикующий грунтовое покрытие, остался недоволен появлением в календаре АТР нового турнира на этом покрытии.
«Какого чёрта — ещё один грунтовый турнир АТР 250 в дни проведения двух хардовых АТР 500. Надо уничтожить грунтовых крыс», — написал Ник в своём «инстаграме», опубликовав фотографию основной сетки соревнований в Сантьяго (Чили).
Ник Кирьос возмутился появлением нового грунтового турнира
Фото: https://www.instagram.com/k1ngkyrg1os/
Первый номер посева на турнире в Чили получил местный теннисист Кристьян Гарин. В Сантьяго также выступят Каспер Рууд (Норвегия), Пабло Куэвас (Уругвай), Хауме Мунар (Испания) и Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина).
Австралийцу Кирьосу на грядущей неделе предстоит защита титула на хардовых соревнованиях в Акапулько (Мексика).
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