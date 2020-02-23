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«Надо уничтожить грунтовых крыс». Кирьос возмутился появлением нового грунтового турнира

«Надо уничтожить грунтовых крыс». Кирьос возмутился появлением нового грунтового турнира
Теннис / ATP 0

Австралийский теннисист Ник Кирьос, регулярно критикующий грунтовое покрытие, остался недоволен появлением в календаре АТР нового турнира на этом покрытии.

«Какого чёрта — ещё один грунтовый турнир АТР 250 в дни проведения двух хардовых АТР 500. Надо уничтожить грунтовых крыс», — написал Ник в своём «инстаграме», опубликовав фотографию основной сетки соревнований в Сантьяго (Чили).

Ник Кирьос возмутился появлением нового грунтового турнира

Ник Кирьос возмутился появлением нового грунтового турнира

Фото: https://www.instagram.com/k1ngkyrg1os/

Первый номер посева на турнире в Чили получил местный теннисист Кристьян Гарин. В Сантьяго также выступят Каспер Рууд (Норвегия), Пабло Куэвас (Уругвай), Хауме Мунар (Испания) и Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина).

Австралийцу Кирьосу на грядущей неделе предстоит защита титула на хардовых соревнованиях в Акапулько (Мексика).

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