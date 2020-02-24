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Медведев поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP

Медведев поднялся на 10-ю строчку в чемпионской гонке ATP
Теннис / ATP 0

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 24 февраля чилиец Кристьян Гарин поднялся на четвёртую строчку, канадец Феликс Оже-Альяссим — на девятую, россиянин Даниил Медведев — на 10-ю. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на пятой позиции.

Чемпионская гонка ATP. 24 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2665.
2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1355.
3 (3). Гаэль Монфис (Франция) — 965.
4 (26). Кристьян Гарин (Чили) — 795.
5 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 770.
6 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 720.
7 (6). Александр Зверев (Германия) — 720.
8 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 610.
9 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 590.
10 (12). Даниил Медведев (Россия) — 480.
...
33 (27). Карен Хачанов (Россия) — 290...
92 (83). Роман Сафиуллин (Россия) — 131.

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Уход тренера с трибуны помог Даниилу вытащить один матч в Марселе, но затем он вылетел из турнира, проиграв с «баранкой».
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