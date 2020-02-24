Надаль 2 марта может стать первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на следующей неделе может опять возглавить рейтинг ATP. Для этого ему нужно выиграть турнир в Акапулько (Мексика) и рассчитывать на то, что первая ракетка мира серб Новак Джокович на соревнованиях в Дубае (ОАЭ) не сможет пройти дальше четвертьфинала.

Первым соперником второй ракетки мира Надаля будет соотечественник Пабло Андухар. Победитель этого противостояния сыграет либо с австралийцем Алексом де Минором, либо с сербом Миомиром Кецмановичем. Джокович в Дубае стартует поединком с Малеком Жазири из Туниса, который получил уайлд-кард от организаторов.

Действующим победителем турнира в Акапулько является австралиец Ник Кирьос. На соревнованиях в Дубае в прошлом году победил швейцарец Роджер Федерер.



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