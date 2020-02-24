Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль 2 марта может стать первой ракеткой мира

Надаль 2 марта может стать первой ракеткой мира
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль на следующей неделе может опять возглавить рейтинг ATP. Для этого ему нужно выиграть турнир в Акапулько (Мексика) и рассчитывать на то, что первая ракетка мира серб Новак Джокович на соревнованиях в Дубае (ОАЭ) не сможет пройти дальше четвертьфинала.

Первым соперником второй ракетки мира Надаля будет соотечественник Пабло Андухар. Победитель этого противостояния сыграет либо с австралийцем Алексом де Минором, либо с сербом Миомиром Кецмановичем. Джокович в Дубае стартует поединком с Малеком Жазири из Туниса, который получил уайлд-кард от организаторов.

Действующим победителем турнира в Акапулько является австралиец Ник Кирьос. На соревнованиях в Дубае в прошлом году победил швейцарец Роджер Федерер.

Джокович рассказал о чате с Федерером и Надалем
Донской опустился на две строчки в рейтинге ATP, Медведев — пятый
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020