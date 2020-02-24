Рыбакина — первая теннисистка, выигравшая 20 матчей в 2020 году

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира категории Premier в Дохе. В стартовом матче 14-я сеяная Рыбакина нанесла поражение представительнице Румынии Соране Кырсте, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Рыбакина 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Кырстя подала один эйс, один раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

20-летняя Рыбакина стала первой теннисисткой, выигравшей 20 матчей на турнирах WTA в 2020 году. Ранее подобное случалось 11 лет назад, когда за первые два месяца 2009 года 20 матчей выиграла Елена Дементьева.

За выход в третий круг турнира в Дохе Рыбакина сыграет с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.

Отметим также, что в другом матче игрового дня украинская теннисистка Элина Ситолина (5) проиграла американке Аманде Анисимовой со счётом 3:6, 3:6.