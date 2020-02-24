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Рыбакина — первая теннисистка, выигравшая 20 матчей в 2020 году

Рыбакина — первая теннисистка, выигравшая 20 матчей в 2020 году
Теннис / WTA 0

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира категории Premier в Дохе. В стартовом матче 14-я сеяная Рыбакина нанесла поражение представительнице Румынии Соране Кырсте, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 3:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Рыбакина 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Кырстя подала один эйс, один раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

20-летняя Рыбакина стала первой теннисисткой, выигравшей 20 матчей на турнирах WTA в 2020 году. Ранее подобное случалось 11 лет назад, когда за первые два месяца 2009 года 20 матчей выиграла Елена Дементьева.

За выход в третий круг турнира в Дохе Рыбакина сыграет с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк.

Отметим также, что в другом матче игрового дня украинская теннисистка Элина Ситолина (5) проиграла американке Аманде Анисимовой со счётом 3:6, 3:6.

Доха (ж). 1-й круг
24 февраля 2020, понедельник. 20:30 МСК
Сорана Кырстя
72
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 1
3 		6 6
         
Елена Рыбакина
17
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Доха (ж). 2-й круг
24 февраля 2020, понедельник. 19:15 МСК
Элина Свитолина
7
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Аманда Анисимова
29
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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