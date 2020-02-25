Медведев выступит на травяном турнире в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев выступит на травяном турнире категории ATP500 в Лондоне (Великобритания) в качестве подготовки к Уимблдону-2020. Об этом сообщает BBC.

Также подтверждено участие в турнире греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, недавно выигравшего турнир в Марселе (Франция), и действующего чемпиона турнира в Лондоне испанца Фелисьяно Лопеса. Также в Лондоне выступит экс первая ракетка мира Энди Маррей, если успеет восстановиться после операции на колене.

«Даниил и Стефанос доказали, что могут победить кого угодно. Победа Фелисьяно в прошлом году была невероятно эмоциональной и воодушевляющей, Энди Маррей – наш величайший чемпион», – сказал директор турнира в Лондоне Стивен Фэрроу.

На данный момент Даниил Медведев располагается на 5-й строчке в рейтинге ATP.

Турнир в Лондоне пройдёт с 15 по 21 июня.