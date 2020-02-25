Звонарёва не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Вера Звонарёва потерпела поражение во втором раунде турнира в Дохе (Катар). 35-летняя спортсменка в двух сетах проиграла китаянке Чжэн Сайсай со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.
Уроженка Москвы не подавала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки, реализовав 2 брейк-пойнта из 4. В активе её визави 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейков.
За выход в четвертьфинал Сайсай поборется с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, посеянной под седьмым номером.
Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.
Женщины. Доха. Второй круг
Барбора Стрыцова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия) — 1:6, 2:6.
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