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Звонарёва не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе

Звонарёва не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва потерпела поражение во втором раунде турнира в Дохе (Катар). 35-летняя спортсменка в двух сетах проиграла китаянке Чжэн Сайсай со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

Уроженка Москвы не подавала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки, реализовав 2 брейк-пойнта из 4. В активе её визави 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейков.

За выход в четвертьфинал Сайсай поборется с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, посеянной под седьмым номером.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.

Женщины. Доха. Второй круг

Барбора Стрыцова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия) — 1:6, 2:6.

Доха (ж). 2-й круг
25 февраля 2020, вторник. 15:40 МСК
Вера Звонарёва
424
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Чжэн Сайсай
37
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
Доха (ж). 2-й круг
25 февраля 2020, вторник. 15:40 МСК
Барбора Стрыцова
34
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Елена Остапенко
41
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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