Звонарёва не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Вера Звонарёва потерпела поражение во втором раунде турнира в Дохе (Катар). 35-летняя спортсменка в двух сетах проиграла китаянке Чжэн Сайсай со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.

Уроженка Москвы не подавала навылет и не совершила ни одной двойной ошибки, реализовав 2 брейк-пойнта из 4. В активе её визави 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 5 реализованных брейков.

За выход в четвертьфинал Сайсай поборется с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, посеянной под седьмым номером.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале Мертенс одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля.

Женщины. Доха. Второй круг

Барбора Стрыцова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия) — 1:6, 2:6.