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Бенчич не пустила Кудерметову в третий круг турнира в Дохе

Бенчич не пустила Кудерметову в третий круг турнира в Дохе
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла преодолеть второй круг соревнований в Дохе (Катар). Она в трёх сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту.

22-летняя уроженка Казани выполнила 13 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. В активе швейцарки 5 подач навылет, 10 двойных ошибок и 4 сделанных брейка.

За выход в четвертьфинал Бенчич поборется с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она одолела румынку Симону Халеп.

Женщины. Доха. Второй круг

Эшли Барти (Австралия) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:2.

Доха (ж). 2-й круг
25 февраля 2020, вторник. 18:10 МСК
Вероника Кудерметова
38
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 4
6 		4 7 7
         
Белинда Бенчич
9
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Доха (ж). 2-й круг
25 февраля 2020, вторник. 18:35 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Лаура Зигемунд
68
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
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