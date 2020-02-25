Бенчич не пустила Кудерметову в третий круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла преодолеть второй круг соревнований в Дохе (Катар). Она в трёх сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту.

22-летняя уроженка Казани выполнила 13 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. В активе швейцарки 5 подач навылет, 10 двойных ошибок и 4 сделанных брейка.

За выход в четвертьфинал Бенчич поборется с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она одолела румынку Симону Халеп.



Женщины. Доха. Второй круг



Эшли Барти (Австралия) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:2.