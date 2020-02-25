Бенчич не пустила Кудерметову в третий круг турнира в Дохе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла преодолеть второй круг соревнований в Дохе (Катар). Она в трёх сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту.
22-летняя уроженка Казани выполнила 13 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. В активе швейцарки 5 подач навылет, 10 двойных ошибок и 4 сделанных брейка.
За выход в четвертьфинал Бенчич поборется с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она одолела румынку Симону Халеп.
Женщины. Доха. Второй круг
Эшли Барти (Австралия) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:2.
Доха (ж). 2-й круг
25 февраля 2020, вторник. 18:10 МСК
38
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 4
|
|4
|7 7
9
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Доха (ж). 2-й круг
25 февраля 2020, вторник. 18:35 МСК
1
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
68
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дохе, где сыграет с Анисимовой
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