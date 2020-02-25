Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дохе, где сыграет с Анисимовой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу во втором раунде турнира в Дохе (Катар). Уроженка Санкт-Петербурга разгромила Игу Свёнтек из Польши со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Россиянка выполнила 4 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. В активе её соперницы 1 подача навылет, 1 двойная ошибка ни одного сделанного брейка.
За выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит с американкой Амандой Анисимовой.
Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале она одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.
Женщины. Доха. Второй круг
Карла Суарес-Наварро (Испания) — Петра Квитова (Чехия, 8) — 6:4, 3:6, 0:6.
Доха (ж). 2-й круг
25 февраля 2020, вторник. 16:40 МСК
46
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|2
50
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Доха (ж). 2-й круг
25 февраля 2020, вторник. 16:40 МСК
70
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|0
|
|6
|6
11
Петра Квитова
П. Квитова
Звонарёва не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе
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