Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дохе, где сыграет с Анисимовой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу во втором раунде турнира в Дохе (Катар). Уроженка Санкт-Петербурга разгромила Игу Свёнтек из Польши со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Россиянка выполнила 4 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. В активе её соперницы 1 подача навылет, 1 двойная ошибка ни одного сделанного брейка.

За выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит с американкой Амандой Анисимовой.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале она одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Женщины. Доха. Второй круг

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Петра Квитова (Чехия, 8) — 6:4, 3:6, 0:6.