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Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дохе, где сыграет с Анисимовой

Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дохе, где сыграет с Анисимовой
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу во втором раунде турнира в Дохе (Катар). Уроженка Санкт-Петербурга разгромила Игу Свёнтек из Польши со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Россиянка выполнила 4 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. В активе её соперницы 1 подача навылет, 1 двойная ошибка ни одного сделанного брейка.

За выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит с американкой Амандой Анисимовой.

Действующей чемпионкой турнира является бельгийская теннисистка Элисе Мертенс. В прошлом году в финале она одолела румынку Симону Халеп со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

Женщины. Доха. Второй круг

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Петра Квитова (Чехия, 8) — 6:4, 3:6, 0:6.

Доха (ж). 2-й круг
25 февраля 2020, вторник. 16:40 МСК
Светлана Кузнецова
46
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Ига Свёнтек
50
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Доха (ж). 2-й круг
25 февраля 2020, вторник. 16:40 МСК
Карла Суарес-Наварро
70
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0
4 		6 6
         
Петра Квитова
11
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Звонарёва не смогла выйти в третий круг турнира в Дохе
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