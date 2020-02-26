Зрители освистали травмированного Кирьоса

Австралийский теннисист Ник Кирьос, посеянный на турнире в Акапулько (Мексика) под шестым номером, снялся в ходе матча первого круга с представителем Франции Уго Умбером, проиграв первый сет со счётом 3:6. Причиной отказа от продолжения игры стала травма кисти.

Ранее Ник снялся с соревнований в Нью-Йорке и Делрэй-Бич.



В матче с Умбером действующий чемпион практически не выполнял удары с бэкхенда из-за травмы, сообщает Sporting News. При счёте 1:4 австралиец взял медицинский перерыв. После того, как Уго реализовал сетбол, Ник снял повязку с руки и объявил, что снимается.

Зрители остались недовольны решением Кирьоса. Они активно освистывали Ника, когда тот уходил с корта. Следующим соперником Умбера будет американец Тейлор Фритц.

Надаль и Зверев вышли во второй круг в Акапулько, Кирьос не сумел защитить титул