Маррей может пропустить Уимблдон и Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей признался, что пока не знает, вернётся на корт на турнире в Майами в марте или же перенесёт ещё одну операцию на бедре. Энди не принимал участия в соревнованиях с ноября 2019 года.
«Я хочу играть, но вот смогу ли — вопрос. Есть такая вещь, как гетеротопическая оссификация. Кость начала врастать в мягкие ткани. Это происходит на протяжении 14-16 месяцев после операции и вызывает боль. Может, в этом дело. Если стараешься убрать это, то она начинает расти вновь.
В ближайшие пару недель я пройду обследование. Надеюсь, всё с бедром будет нормально, но если нет, то потребуется операция. Но провести её можно лишь после того, как процесс роста завершится. После предыдущей операции прошло 13 месяцев. Так что к концу марта я буду знать, смогу играть или нет», — приводит слова Маррея The Guardian.
По словам Энди, если операции не потребуется, то он постарается выступить в Майами. Источник сообщает, что если всё же состоится хирургическое вмешательство, то Маррей пропустит Уимблдон и Олимпиаду в Токио.
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