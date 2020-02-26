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Федерер: Надаль достаточно хорош, чтобы стать величайшим игроком всех времён

Федерер: Надаль достаточно хорош, чтобы стать величайшим игроком всех времён
Теннис / ATP 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношении к своему принципиальному сопернику — испанцу Рафаэлю Надалю.

«Люди говорили, что у Надаля травма и у него ничего не получится, что он уже никогда не будет полностью здоров. Его игру называли брутальной, но в итоге он всё равно смог провести ещё один невероятный сезон и выиграл два турнира „Большого шлема“.

Я счастлив, что у нас были невероятные битвы на Уимблдоне, «Ролан Гаррос», в Австралии. Это были потрясающие матчи. Может быть, он станет величайшим игроком всех времён. Конечно, он достаточно хорош для этого», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Надаль за карьеру выиграл 19 турниров «Большого шлема».

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