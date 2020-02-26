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Шарапова: мне не обязательно выходить на корт, чтобы весь мир узнал о конце карьеры

Шарапова: мне не обязательно выходить на корт, чтобы весь мир узнал о конце карьеры
Теннис / WTA 0

Экс первая ракетка мира из России Мария Шарапова заявила, что не стремится провести прощальный матч или турнир.

«Думаю, мне не обязательно выходить на корт, чтобы весь мир и все болельщики узнали о завершении карьеры. Даже в молодости я не хотела, чтобы всё завершилось именно так.

Хотела ли выиграть шестой мэйджор? Знаете, я выиграла пять, а могла не взять ни одного. То, как всё сложилось, потрясающе», — цитирует Шарапову New York Times.

О завершении профессиональной карьеры россиянка сообщила сегодня, 26 февраля. Мария — пятикратная победительница турниров «Большого шлема», серебряный призёр Олимпиады-2012.

В прошлом сезоне россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.

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