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Обладательница «Оскара» написала пожелание Шараповой. Мария ответила

Обладательница «Оскара» написала пожелание Шараповой. Мария ответила
Теннис / WTA 0

Американская актриса, обладательница премии «Оскар» Риз Уизерспун отреагировала на решение российской теннисистки Марии Шараповой завершить карьеру.

«Желаю тебе всего лучшего в следующих главах твоей жизни», — написала Уизерспун в своём «твиттере».

«Спасибо тебе, Риз. Ещё одна прогулка на лыжах в ближайшее время, может быть?» — ответила Шарапова.

В декабре Шарапова приняла участие в съёмках американского телесериала «Утреннее шоу» с Уизерспун и Дженнифер Энистон — исполнительницами главных ролей в проекте.

Вчера, 26 февраля, 32-летняя пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Шарапова объявила о завершении карьеры. Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

Уход, которого ждали. Шарапова больше не будет обманывать болельщиков
Мария Шарапова приучила фанатов слепо верить в себя, но в последние годы чаще их подводила. Её снова спас железный характер.
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