Шарапова: после гибели Брайанта задумалась о своём будущем

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова, объявившая о завершении карьеры, рассказала, как на неё повлияла гибель Коби Брайанта. Легендарный баскетболист вместе с его дочерью погиб 26 января при крушении частного вертолёта.
«Мы должны были увидеться через три дня после авиакатастрофы. Я думаю, из-за того, что мы делаем, нам кажется, что есть что-то важнее жизни, но внутри все мы невероятно хрупкие. Если что-то случается, это открывает тебе глаза на то, что на самом деле важно в жизни. После смерти Коби я хорошенько задумалась и о своём будущем», – приводит слова Шараповой New York Times.
26 февраля российская теннисистка объявила о завершении карьеры. Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», а также серебряным призёром Олимпиады-2012.
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