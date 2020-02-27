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Билли Джин Кинг: Шарапова с 17 лет была великой чемпионкой

Билли Джин Кинг: Шарапова с 17 лет была великой чемпионкой
Теннис / WTA 0

Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг отреагировала на решение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой завершить карьеру в 32 года.

«Со дня победы на Уимблдоне в 17-лет Мария Шараповя уже была великой чемпионкой. Пятикратная победительница мэйджоров, бывшая первая ракетка мира. Её успехи в бизнесе впечатляют так же, как и достижения в теннисе. Мария, лучшее у тебя впереди!» — написала Кинг в своём «твиттере».

Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

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