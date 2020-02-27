Билли Джин Кинг: Шарапова с 17 лет была великой чемпионкой
Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг отреагировала на решение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой завершить карьеру в 32 года.
«Со дня победы на Уимблдоне в 17-лет Мария Шараповя уже была великой чемпионкой. Пятикратная победительница мэйджоров, бывшая первая ракетка мира. Её успехи в бизнесе впечатляют так же, как и достижения в теннисе. Мария, лучшее у тебя впереди!» — написала Кинг в своём «твиттере».
Шарапова выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
Глава WTA: Шарапова ушла из тенниса настоящей чемпионкой
Уход, которого ждали. Шарапова больше не будет обманывать болельщиков
Мария Шарапова приучила фанатов слепо верить в себя, но в последние годы чаще их подводила. Её снова спас железный характер.
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
10:57
-
10:35
-
10:25
-
10:20
-
10:06
-
09:42
-
09:33
-
08:41
-
04:10
-
00:57
-
00:40
-
00:21
- 26 февраля 2020
-
23:55
-
23:49
-
23:14
-
23:13
-
22:36
-
22:16
-
21:23
-
20:50
-
20:49
-
20:05
-
19:51
-
19:11
-
18:38
-
18:27
-
18:11
-
17:51
-
17:29
-
17:21
-
17:21
-
17:16
-
17:14
-
16:52
-
16:49
Партнерский контент