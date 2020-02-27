Глава WTA: Шарапова ушла из тенниса настоящей чемпионкой

Исполнительный директор WTA Стив Саймон прокомментировал решение пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» российской теннисистки Марии Шараповой завершить карьеру.

«Я поздравляю Марию с выдающейся карьерой в профессиональном теннисе. Её достижения — »карьерный Шлем", 36 титулов WTA и звание первой ракетки мира — отражают её преданность и страсть к игре. Её будет не хватать миллионам болельщиков по всему миру, но я знаю, что это знак нового начала для Марии, которая сосредоточится на бизнес-проектах, благотворительных акциях и других интересах. С нетерпением буду следить за её успехами в предстоящие годы. Она ушла из тенниса настоящей чемпионкой", — приводит слова Саймона официальный сайт тура.

Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

Обладательница «Оскара» написала пожелание Шараповой. Мария ответила