Прощальный матч Шараповой может состояться в Санкт-Петербурге

Организаторы St. Petersburg Ladies Trophy хотят провести прощальный матч Марии Шараповой в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор турнира Александр Медведев.

«Всегда есть чувство грусти, когда большой спортсмен заканчивает карьеру, и спортсмену тоже тяжело принимать такое решение. У Марии была блестящая карьера, красивая запоминающаяся игра, но травма не позволила ей вернуться на прежний уровень и играть. Поэтому она не приехала на наш турнир, хотя договоренность у нас была.



Что касается особого матча, то мы уже начали думать о нём и что-нибудь придумаем. Не исключаю, что мы его можем провести во время футбольной паузы либо в конце года, чтобы можно было задействовать «Газпром-Арену», – приводит слова Медведева ТАСС.

Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры вчера, 26 февраля. Российская теннисистка является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», а также серебряным призёром Олимпиады-2012.