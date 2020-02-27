Сафина отреагировала на завершение карьеры Шараповой

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина прокомментировала решение соотечественницы Марии Шараповой завершить карьеру.

«Ты была в тот мой прощальный день в Мадриде! Мы были соперницами, когда играли индивидуальные турниры! Но мы также были самой дружной командой, когда играли за Россию! Спасибо за то, что ты сделала для тенниса! Спасибо за то, что ты так вдохновляешь детей! Будь самой счастливой в своём новом жизненном этапе», — написала Сафина.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Сафиной.

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — пятикратная чемпионка мэйджоров, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

Хачанов — Шараповой: спасибо, легенда!