Ургант — о Шараповой: всегда было приятно слушать её на корте

Популярный российский телеведущий и шоумен Иван Ургант отреагировал на решение пятикратной победительницы турниров «Большого шлема», российской теннисистки Марии Шараповой завершить карьеру.

«Мария Шарапова закончила спортивную карьеру, очень жаль. Всегда было приятно слушать её на корте», – написал Ургант в одном из своих аккаунтов в «Твиттере».

Пост доступен в «твиттере» Ивана Урганта.

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры вчера, 26 февраля. Шарапова является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», а также серебряным призёром Олимпиады-2012. В прошлом сезоне россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах. В настоящее время 32-летняя теннисистка является 373-й ракеткой мира.