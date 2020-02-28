Бенчич — о Шараповой: здорово иметь такую карьеру

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала решение пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой завершить карьеру.

«Мне очень повезло однажды сыграть с Шараповой. Кажется, на Открытом чемпионате Австралии. Конечно, я смотрела за её игрой с детства. Я желаю ей всего лучшего за пределами корта. Здорово иметь такую карьеру. Думаю, она может быть счастлива», — приводит слова Бенчич официальный сайт тура.

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В рейтинге WTA от 24 февраля уроженка Нягани занимает 373-ю строчку.

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