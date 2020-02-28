Жабер: мне очень грустно, что Шарапова уходит из тенниса

Представительница Туниса Онс Жабер рассказала о реакции на решение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой завершить карьеру в 32 года.

«Мне очень грустно, что она уходит из тенниса. К сожалению, у нас так и не было возможности сыграть друг с другом. Но она великолепная теннисистка. Мне повезло выступать вместе с ней в туре. Я желаю ей всего лучшего», — приводит слова Жабер официальный сайт тура.

Мария выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде. В рейтинге WTA от 24 февраля уроженка Нягани занимает 373-ю строчку.

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