Шарапова и Квитова вспомнили о финале Уимблдона-2011

Теннисистки продолжают обсуждать главную тему недели — завершение карьеры пятикратной победительницы турниров «Большого шлема», россиянки Марии Шараповой.

«Было приятно делить с тобой корт, Мария! У нас всегда были отличные матчи, когда мы играли. Испытываю большое уважение к твоему труду, а также к тому, что ты никогда не сдавалась. Ты многого достигла в жизни, но знаю, что это только начало», — написала на своей странице в «Твиттере» чешская теннисистка Петра Квитова, разместив фото с финала Уимблдона-2011, который она выиграла у Марии — 6:3, 6:4.

«Спасибо, Петра. О, это был финал!» — отреагировала Шарапова.

«Потрясающая карьера!» — откликнулась на переписку россиянка Анна Чакветадзе. «Папе привет», — добавила она по-русски.

Фото доступно в «Твиттере» Марии Шараповой.