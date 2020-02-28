Шарапова и Квитова вспомнили о финале Уимблдона-2011

Теннисистки продолжают обсуждать главную тему недели — завершение карьеры пятикратной победительницы турниров «Большого шлема», россиянки Марии Шараповой.
«Было приятно делить с тобой корт, Мария! У нас всегда были отличные матчи, когда мы играли. Испытываю большое уважение к твоему труду, а также к тому, что ты никогда не сдавалась. Ты многого достигла в жизни, но знаю, что это только начало», — написала на своей странице в «Твиттере» чешская теннисистка Петра Квитова, разместив фото с финала Уимблдона-2011, который она выиграла у Марии — 6:3, 6:4.
«Спасибо, Петра. О, это был финал!» — отреагировала Шарапова.
«Потрясающая карьера!» — откликнулась на переписку россиянка Анна Чакветадзе. «Папе привет», — добавила она по-русски.
Фото доступно в «Твиттере» Марии Шараповой.
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