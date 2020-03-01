Надаль установил два рекорда, выиграв турнир в Акапулько

Сегодня, 1 марта, испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в финальном матче турнира в Акапулько (Мексика) против американца Тейлора Фритца со счётом 6:3, 6:2. Финал стал 122-м для испанца, а победа принесла ему 85-й титул в карьере.

33-летний Надаль стал самым возрастным игроком, побеждавшим на турнире в Акапулько. Также Надалю принадлежит звание самого молодого победителя Открытого чемпионата Мексики после победы в 2005 году.

Помимо этого, Надаль выигрывает как минимум один турнир ATP 17-й год подряд начиная с 2004 года. Тогда Надаль выиграл турнир в Сопоте (Польша) в возрасте 18 лет.

На данный момент Надаль борется за звание первой ракетки мира с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который одержал победу на прошедшем турнире в Дубае (ОАЭ) и завоевал 79-й титул в карьере.