182-я ракетка мира Уайлд обыграл Рууда и выиграл грунтовый турнир в Сантьяго
19-летний бразильский теннисист Тьяго Уайлд одолел норвежца Каспера Рууда в финальном матче грунтового турнира категории ATP 250 в Сантьяго (Чили) со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. На счету Уайлда 17 эйсов, 3 двойные ошибки и реализация 4 брейк-пойнтов из 7. Рууд 4 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11.
В 2019 году бразилец выиграл турнир категории «челленджер» в Гуаякиле (Эквадор).
На данный момент Уайлд занимает 182-ю строчку в рейтинге ATP, Рууд – 38-ю.
В феврале 2020 года норвежский теннисист выиграл первый турнир в карьере, одержав победу в финальном матче грунтового турнира категории АТР 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) против португальца Педру Соузы.
Читайте также
- 2 марта 2020
-
00:28
-
00:05
- 1 марта 2020
-
23:31
-
22:28
-
21:25
-
18:37
-
17:51
-
16:48
-
11:31
-
11:21
-
11:04
-
00:18
- 29 февраля 2020
-
22:41
-
22:24
-
21:55
-
21:32
-
20:36
-
19:33
-
19:30
-
19:21
-
17:29
-
12:15
-
11:45
-
09:18
-
07:21
-
06:07
-
00:56
- 28 февраля 2020
-
23:30
-
22:54
-
20:59
-
20:48
-
20:17
-
18:23
-
17:38
-
17:32
Партнерский контент