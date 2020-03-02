182-я ракетка мира Уайлд обыграл Рууда и выиграл грунтовый турнир в Сантьяго

19-летний бразильский теннисист Тьяго Уайлд одолел норвежца Каспера Рууда в финальном матче грунтового турнира категории ATP 250 в Сантьяго (Чили) со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 18 минут. На счету Уайлда 17 эйсов, 3 двойные ошибки и реализация 4 брейк-пойнтов из 7. Рууд 4 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 11.

В 2019 году бразилец выиграл турнир категории «челленджер» в Гуаякиле (Эквадор).

На данный момент Уайлд занимает 182-ю строчку в рейтинге ATP, Рууд – 38-ю.

В феврале 2020 года норвежский теннисист выиграл первый турнир в карьере, одержав победу в финальном матче грунтового турнира категории АТР 250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) против португальца Педру Соузы.