Надаль поднялся на четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP, Рублёв — пятый

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 2 марта испанец Рафаэль Надаль поднялся на четвёртую строчку, грек Стефанос Циципас — на восьмую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, сохранил за собой пятую позицию.
Чемпионская гонка ATP. 2 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 3165.
2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1355.
3 (3). Гаэль Монфис (Франция) — 1145.
4 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 1110.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 860.
6 (4). Кристьян Гарин (Чили) — 840.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 765.
8 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 760.
9 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 720.
10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 635.
...
15 (10). Даниил Медведев (Россия) — 480...
24 (33). Карен Хачанов (Россия) — 380...
98 (92). Роман Сафиуллин (Россия) — 131.
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