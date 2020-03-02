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Тим стал третьей ракеткой мира. Впервые в истории в топ-15 вошли трое россиян

Тим стал третьей ракеткой мира. Впервые в истории в топ-15 вошли трое россиян
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 2 марта австрийский теннисист Доминик Тим поднялся на третью строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой пятую позицию. Его соотечественник Карен Хачанов стал 15-й ракеткой мира. Впервые в истории в топ-15 входят сразу трое россиян — Медведев, Хачанов и Андрей Рублёв.

Рейтинг ATP. 2 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2234.
15 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2120.

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Медведев, Хачанов и Рублёв – в топ-20. Это повторение рекорда 15-летней давности. Но в ближайшие месяцы все трое могут подняться ещё выше.
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