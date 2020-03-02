Тим стал третьей ракеткой мира. Впервые в истории в топ-15 вошли трое россиян

В обновлённом рейтинге ATP от 2 марта австрийский теннисист Доминик Тим поднялся на третью строчку. Лучший из россиян, Даниил Медведев, сохранил за собой пятую позицию. Его соотечественник Карен Хачанов стал 15-й ракеткой мира. Впервые в истории в топ-15 входят сразу трое россиян — Медведев, Хачанов и Андрей Рублёв.

Рейтинг ATP. 2 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.

4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

…

14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2234.

15 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2120.

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Впервые в истории в топ-15 рейтинга войдут три российских теннисиста