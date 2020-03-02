Клейстерс оценила состояние перед вторым турниром с момента возобновления карьеры

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, в сентябре 2019 года объявившая о возобновлении карьеры, оценила нынешнюю форму. В первом матче после возвращения 36-летняя спортсменка проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в Дубае со счётом 2:6, 6:7 (6:8).

«Я чувствую, что прибавляю. Уровень игры достаточно хорош. Я нахожусь на этапе, когда требуется найти игровой ритм. Пока что я провела лишь один официальный матч и несколько тренировочных сетов. Я бы хотела провести больше матчей. Это единственный способ опробовать некоторые вещи на практике.

На тренировках я двигаюсь лучше, лучше реагирую, мои решения становится всё лучше. Теперь это должно отразиться в матчах. Чем больше игр я проведу, тем сильнее смогу прибавить", — цитирует Клейстерс официальный сайт тура.

На этой неделе Ким сыграет на турнире в Монтеррее. Её первой соперницей будет британка Йоханна Конта.

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003). О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года.